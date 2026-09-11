«Это просто немыслимо». T-Mobile высмеивает планы SpaceX и Маска по Starlink Mobile и орбитальным дата-центрам

«Либо я худший в мире финансовый директор, либо этого на самом деле не произойдёт»

Финансовый директор T-Mobile Петер Освальдик (Peter Osvaldik). в новом интервью заявил, что сервис Starlink Mobile не будет представлять угрозу для оператора.

С точки зрения беспроводной связи это вообще не конкурентная угроза. К тому времени, как сигнал дойдёт до вашего телефона, у вас уже не останется мощности сигнала. Вы даже не сможете пробить лобовое стекло Tesla. Вы можете запустить миллион спутников со всем спектром в мире, но вы не сможете нарушить фундаментальные законы физики. Все, кто в курсе дела, смеются над этим, потому что никакой стратегии здесь нет — нет стратегии с фемтосотами (прим. ред.: базовыми станциями), где, по нашим оценкам, потребуется, вероятно, более миллиарда фемтосот для обеспечения эквивалентного покрытия на открытом воздухе со всеми проблемами помех и проблемами магистральной связи. Я имею в виду, это просто немыслимо. Петер Освальдик

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Он вспомнил, как на конференции SpaceX представители Маска заявили: «У нас будут центры обработки данных для ИИ со сроком окупаемости 1–1,5 года, и мы собираемся потратить более 100 миллиардов долларов на создание неконкурентной сети».

Либо я худший в мире финансовый директор, либо этого на самом деле не произойдёт. Петер Освальдик

Мы уже рассказывали, что Starlink собирается стать полноценным оператором мобильной связи и составить конкуренцию Verizon, AT&T и T-Mobile. Позднее стало известно, что Starlink Mobile намерен конкурировать по качеству связи с обычными мобильными сетями, что вызвало скепсис у традиционных операторов. Также мы писали о споре между Iridium и Starlink из-за помех, который может замедлить развитие спутникового интернета.