Странный экран, камеры 200 и 50 Мп, батарея 7000 мА•ч и цена 900 долларов: Huawei Pura X View купили 180 000 человек в первый день

Смартфон Huawei Pura X View с широким плоским экраном пользуется высоким спросом сразу после дебюта. В первый же день продаж было продано более 180 000 единиц нового устройства.

Стоит добавить, что складные телефоны Pura X и Max были отгружены в количестве более 2,9 млн единиц с момента их официального запуска на потребительском рынке.

Смартфон Pura X View позиционируется как первый в мире широкоформатный смартфон в моноблочном корпусе. В то время как многие бренды все еще рассматривают возможность использования широкого форм-фактора для своих складных устройств, Huawei применила аналогичный подход к обычным телефонам, предложив совершенно новый пользовательский опыт.

Устройство оснащено 6,39-дюймовым плоским OLED-дисплеем с соотношением экрана к корпусу 96,1% и соотношением сторон 16:9,5. Он имеет рамку шириной всего 1 мм со всех четырех сторон.

Новинка предлагается в четырех цветах и получила 12 ГБ оперативной памяти. Цена начинается с 5999 юаней или 900 долларов за версию 12/256 ГБ, модель 12/512 ГБ стоит 6999 юаней, а топовая конфигурация 12 ГБ + 1 ТБ оценена в 8499 юаней.