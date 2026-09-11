Honor Magic9 получит первый в отрасли «кинематографический» микрофон — он сможет записывать звук с 20 метров

Honor раскрыла новую особенность серии смартфонов Magic9, которая будет отвечать не за изображение, а за качество звука.

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Смартфоны получат, как заявляет компания, первый и единственный в индустрии микрофон кинематографического класса, способный точно распознавать голос на расстоянии до 20 метров. Устройство должно записывать удаленные голоса и живую музыку, одновременно снижая влияние окружающего шума.

Для микрофона заявлена функция сверхдальнего захвата звука с возможностью фокусировки в диапазоне ±60°. Это позволяет выделять звук из определенного направления и уменьшать количество посторонних шумов.

По данным компании, дальность звукозаписи по сравнению с предыдущими решениями увеличена на 300%, а чувствительность микрофона выросла на 158%. Honor обещает более четкий и объемный звук, который должен дополнять кинематографические возможности камер Magic9.

Honor Magic9 получит относительно компактный плоский дисплей диагональю 6,37 дюйма. Панель будет поддерживать разрешение 1,5K, а главным преимуществом смартфона обещает стать очень емкая батарея на 8000 мА•ч.

Премьера новой серии состоится 28 сентября.