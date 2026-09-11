Умные часы Honor Watch 6 Pro с мониторингом остановки сердца, уровня сахара и артериального давления поступят в продажу 28 сентября 2026

Honor подтвердила выпуск Watch 6 Pro на презентации 28 сентября, где также ожидается премьера серии Magic9.

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Часы сохранят узнаваемый дизайн предшественника, но получат новую спортивную версию с ярко-желтым оформлением, минутной шкалой вокруг экрана и более динамичным внешним видом. При этом сохранится вариант с классическим циферблатом и коричневым ремешком.

Главным нововведением станет расширенный набор функций для контроля здоровья. Honor заявляет поддержку системы мониторинга остановки сердца, которая впервые появится в умных часах компании и должна предупреждать пользователя в экстренных ситуациях. Также Watch 6 Pro получат мониторинг артериального давления 2.0, непрерывное отслеживание уровня сахара в крови и обновленную систему Smart Eye Sensing для более точного анализа показателей.

Предзаказы на Honor Watch 6 Pro уже открыты через официальные каналы продаж.