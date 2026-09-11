Представлены новые телевизоры Huawei Smart TV S7 с экранами RGB MiniLED

Huawei открыла предварительные заказы на Smart TV S7 RGB — новую версию телевизора с усовершенствованной подсветкой.

Модель доступна в трех диагоналях: 55 дюймов за 3999 юаней, 65 дюймов за 4999 юаней и 75 дюймов за 6999 юаней. В отличие от традиционной подсветки, система позволяет независимо формировать красный, зеленый и синий цвета.

Телевизор получил датчик сверхточной фокусировки, который должен уменьшать ореолы вокруг ярких объектов и повышать точность цветопередачи. Заявлены охват 105% пространства BT.2020, на 66% более высокая насыщенность цветов и 94-битная цветовая точность по сравнению с традиционными MiniLED-телевизорами. За управление подсветкой отвечает собственный чип Huawei, дополненный алгоритмом ИИ-калибровки цветов.

Smart TV S7 RGB оснащен новым RGB MiniLED-экраном, обеспечивающим на 10% более высокую эффективность цветопередачи и на 21% большую яркость по сравнению с оригинальной моделью.

Разрешение составляет 4K, частота обновления достигает 300 Гц. Также заявлены HarmonyOS 4.3, 3 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флеш-памяти.