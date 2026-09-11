Аккумуляторы BYD Blade Battery автомобильного класса появятся в поездах

FinDreams Battery и Changsha Fusheng Technology разработают батарейные системы для маневровых и транспортных локомотивов

Батарейное подразделение BYD FinDreams Battery заключило соглашение с Changsha Fusheng Technology о совместной разработке аккумуляторных систем на базе Blade Battery для промышленных и горнодобывающих локомотивов. Документ подписали 7 сентября в штаб-квартире BYD в Шэньчжэне.

Речь идет о технике, которая используется для маневровых операций, транспортировки грузов на территории предприятий, в шахтах и на железнодорожных площадках.

В соглашении указано, что новые аккумуляторные батареи Blade для железнодорожных транспортных средств должны быть автомобильного класса.

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FinDreams Battery возьмет на себя исследования, разработку и производство аккумуляторов, тогда как Changsha Fusheng займется интеграцией батарейных систем и созданием решений для их применения в железнодорожной технике.

Changsha Fusheng специализируется на интегрированных энергетических системах для оборудования, работающего на ограниченных территориях, и располагает технологиями управления батареями и электронной аппаратурой. При этом стороны пока не раскрыли стоимость соглашения, объемы поставок, характеристики будущих локомотивов и сроки начала коммерческой эксплуатации.