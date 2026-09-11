Компактный флагман с батареей на 8000 мА•ч и топовой камерой. Характеристики Honor Magic9 раскрыли до анонса

Honor Magic9 получит относительно компактный плоский дисплей диагональю 6,37 дюйма. Панель будет поддерживать разрешение 1,5K, а главным преимуществом смартфона обещает стать очень емкая батарея на 8000 мА•ч.

Основная камера Magic9 получит 200-мегапиксельный сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма. В состав системы также войдет 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера и 200-мегапиксельный перископический модуль с телеобъективом и крупным сенсором 1/1,56 дюйма.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

Еще одной особенностью смартфона станет 3D ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Ранее Digital Chat Station первым точно сообщил характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также о том, что Realme GT 7 Pro получит яркий экран Samsung и что SoC Dimensity 9400 выйдет раньше Snapdragon 8 Elite.