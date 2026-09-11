Огромная батарея 7000 мАч, камера Zeiss 200 Мп, IP59 и два экрана 6,5 и 8 дюймов: глобальный Vivo X Fold 6 прошел тестирование

Глобальная версия появилась в Geekbench с Dimensity 9500 и 12 ГБ оперативной памяти

Глобальная версия Vivo X Fold 6 с номером модели V2559 появилась в базе Geekbench 7. До этого устройство прошло сертификацию в Индонезии, Малайзии и Таиланде. В тестах аппарат набрал 1710 баллов в однопоточном и 5977 баллов в многопоточном режиме.

Смартфон получил однокристальную систему Dimensity 9500 и 12 ГБ оперативной памяти. Особенно интересен тот факт, что тестовый экземпляр работает под управлением Android 17. Китайская версия X Fold 6 при этом вышла с OriginOS 6 Fold на базе Android 16, поэтому глобальная модификация может стать одним из первых смартфонов Vivo с новой версией Android.

Складной флагман оснащен внутренним 8,02-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем разрешением 2504 × 2312 пикселей и внешним 6,51-дюймовым экраном на 2528 × 1120 пикселей. Обе панели поддерживают 120 Гц и яркость до 5000 нит.

Также заявлены камеры 200 + 50 + 50 Мп с перископическим телевиком ZEISS APO, две 20-мегапиксельные фронтальные камеры, батарея 7000 мА•ч, зарядка 80 Вт по проводу и 40 Вт без провода, а также защита IP58/IP59.