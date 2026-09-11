Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 получит голографическую заднюю панель

iQOO раскрыла дизайн флагманского iQOO 16 в новом цвете Chasing Light. Задняя панель получила голографическое покрытие, созданное с применением заявленной компанией первой в отрасли технологии лазерной голографической визуализации. Четыре технологических процесса формируют объемный световой эффект: при изменении угла обзора красные голографические узоры взаимодействуют с синими световыми линиями, поэтому внешний вид корпуса постоянно меняется.

Блок камер выполнен в футуристической стилистике. Конструкция вдохновлена иллюминатором космического корабля, а три камеры соединены механическим элементом. Сам модуль установлен над шестиугольным техническим узором и дополнен прозрачным стеклом. Помимо Chasing Light, смартфон будет доступен в вариантах Track и Legend.

Источник изображения: gizmochina // iQOO

Ожидается, что iQOO 16 станет одним из первых устройств на следующей флагманской платформе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, которая, предположительно, будет выпускаться по 2-нм техпроцессу TSMC.

Также смартфону приписывают 6,85-дюймовый 2K-дисплей Samsung с частотой 165 Гц, игровой чип Q4 и аккумулятор 8400 мА•ч. Основная камера на 50 Мп получит сенсор 1/1,3", компанию ей составят 50-мегапиксельные сверхширокоугольная и перископическая камеры. Ожидаются защита IP68 и IP69 и версии до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.

iQOO 16 станет первым устройством, в котором будет использоваться люминесцентный материал M16 от Samsung, который позиционируется как лучший 2K-экран от Samsung за всю историю.