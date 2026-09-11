Galaxy A35 получил One UI 9 на базе Android 17 — Samsung ускорила тестирование новой прошивки

Прошивка занимает 2,65 ГБ

Мобильные телефоныSamsung

Samsung расширила программу бета-тестирования One UI 9 на Galaxy A35 в Индии вскоре после старта испытаний в Южной Корее.

Обновление доступно под номерами сборок A356EXXUBZZI2/A356EODMBZZI2/A356EXXUBEZH5. Таким образом, новая версия оболочки на базе Android 17 начала появляться не только на флагманах, но и на смартфонах среднего класса.

Фото 1
Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Размер пакета составляет 2,65 ГБ, а в состав прошивки входит патч безопасности за август 2026 года. Пользователям обещаны новые возможности персонализации интерфейса, инструменты для повышения продуктивности и дополнительные функции безопасности. 

Ранее для этого смартфона был выпущен августовский патч безопасности.

iPhone Duo копируют сразу после анонса: Samsung Galaxy Z Fold8 уже научили повторять фирменный эффект анимации Лучший 2K-экран от Samsung за всю историю, АКБ 8400 мА•ч и защита IP69: смартфон iQOO 16 получит голографическую заднюю панель

Комментарии

правилами