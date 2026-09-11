Galaxy A35 получил One UI 9 на базе Android 17 — Samsung ускорила тестирование новой прошивки

Samsung расширила программу бета-тестирования One UI 9 на Galaxy A35 в Индии вскоре после старта испытаний в Южной Корее.

Обновление доступно под номерами сборок A356EXXUBZZI2/A356EODMBZZI2/A356EXXUBEZH5. Таким образом, новая версия оболочки на базе Android 17 начала появляться не только на флагманах, но и на смартфонах среднего класса.

Источник изображения: tarunvats33 // Samsung

Размер пакета составляет 2,65 ГБ, а в состав прошивки входит патч безопасности за август 2026 года. Пользователям обещаны новые возможности персонализации интерфейса, инструменты для повышения продуктивности и дополнительные функции безопасности.

Ранее для этого смартфона был выпущен августовский патч безопасности.