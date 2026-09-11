iPhone Duo копируют сразу после анонса: Samsung Galaxy Z Fold8 уже научили повторять фирменный эффект анимации
Энтузиаст создал приложение, которое использует датчик шарнира складного Samsung для плавного переключения изображения между внешним и внутренним экранами
Пользователь Reddit разработал экспериментальное приложение для Galaxy Z Fold8, позволяющее реализовать необычную анимацию при складывании и раскрытии смартфона.
Программа считывает данные с датчика шарнира и на их основе плавно изменяет изображение между внешним и внутренним дисплеями, воспроизводя эффект, недавно показанный Apple на складном iPhone Duo.
Немного покопавшись в информации, я обнаружил, что у Z Fold 8 действительно очень точный датчик шарнира. Я понял, что довольно просто взять значения датчика шарнира и использовать их для запуска анимации перехода на обоих экранах.
Демонстрационное видео показывает, что анимация выглядит достаточно плавно и корректно реагирует на положение шарнира.
Идея вызвала обсуждение среди пользователей: некоторые считают, что Samsung могла бы реализовать такое непосредственно в оболочке Galaxy Z Fold8, а также обращают внимание, что компании не хватает креативности.
Напомним, после премьеры iPhone Duo внимание привлекла не только конструкция первого складного смартфона Apple, но и программная анимация раскрытия.
Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.
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