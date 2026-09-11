Самый дорогой новый iPhone в России оценили почти в полмиллиона рублей. По предзаказам лидирует iPhone 18 Pro Max

Российские ритейлеры поделились первыми данными по предзаказам новых смартфонов iPhone, о чем пишет Коммерсантъ.

Главным фаворитом, по данным restore, оказался iPhone 18 Pro Max — на него приходится 61,5% всех заказов. Внутри линейки по 37,5% приходится на версии с 256 и 512 ГБ, тогда как модификацию на 1 ТБ выбрали 18,8% покупателей, а топовый вариант на 2 ТБ — лишь 6,3%.

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У iPhone 18 Pro распределение спроса оказалось более равномерным: версии с 256 и 512 ГБ собрали по 40% предзаказов, а на модель с 1 ТБ приходится около 20%. Самым популярным цветом для всех вариантов памяти стал новый бургунди.

При этом цены заметно различаются в зависимости от площадки, на «Яндекс Маркете» iPhone 18 Pro стартует от 147 тыс. руб., а Pro Max — от 157 тыс. руб. В «Ozon Селект» iPhone 18 Pro стартует от 200 тыс. руб.

Главной новинкой поколения стал складной iPhone Duo. В России стоимость максимальной версии может достичь 450 тыс. руб.

Напомним, Samsung устроила настоящий троллинг Apple после презентации iPhone Duo — первого складного смартфона компании.