Звезду ИИ-отрасли не удержал рекордный контракт на $1,5 млрд: Эндрю Таллак перешёл из Meta * в Anthropic

ИИ-исследователь Эндрю Таллак покидает Meta* и, по данным The Wall Street Journal, переходит в Anthropic. О причинах ухода не сообщается.

Таллак стал известен в 2025 году после перехода в Meta*, куда его лично, как утверждалось, приглашал Марк Цукерберг. Шестилетний пакет вознаграждения специалиста оценивался в $1,5 млрд — рекордная сумма для наемного сотрудника технологической отрасли.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В Meta* Таллак занимался исследованиями в области искусственного интеллекта. По некоторым данным, ученый планировал уйти из компании уже некоторое время назад, однако откладывал решение до запуска нового семейства ИИ-моделей с открытым исходным кодом и ассистента Muse. Теперь следующим местом работы специалиста должна стать Anthropic, известная разработками в сфере генеративного ИИ.

Ни Таллак, ни Meta*, ни Anthropic пока официально не прокомментировали информацию о переходе.