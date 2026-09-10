Пожар вскрыл опасную анонимность: кто ответит за дата-центр за $3,2 млрд, не знает даже пожарная охрана

Дата-центр в Нью-Йорке обслуживает Anthropic и Google, но без воды, без сигнализации и без документов

В начале июня в недостроенном здании дата-центра Lake Mariner в городе Сомерсет (Нью-Йорк) вспыхнул пожар. Прибывшие пожарные обнаружили отключённую сигнализацию, неработающую систему пожаротушения и три сухих гидранта. Документы с данными о химикатах, которые по закону должны быть доступны спасателям, сгорели в огне.

«Мы зашли практически вслепую», — заявил глава пожарной службы Баркера Стив Матиc.

Кампус стоимостью $3,2 млрд построен на месте бывшей угольной шахты на берегу озера Онтарио и потребляет до 500 МВт. За ним стоит сложная корпоративная конструкция: владеет и управляет площадкой компания TeraWulf, арендующая землю у фирмы, принадлежащей её же CEO, оператором выступает британская Fluidstack, Google держит варранты на 14% акций и гарантирует арендные платежи, а вычислительные мощности арендует Anthropic. Кто именно отвечает за безопасность — вопрос, на который у местных властей до сих пор нет чёткого ответа.

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Спустя 2 месяца после пожара гидранты оставались сухими. «Если гидранта нет, пусть горит у них», — резюмировал Матиc. TeraWulf заявила, что внедрила Knox boxes — защищённые боксы с ключами для пожарных — и подготовила аварийные комплекты документации. Однако серия писем жителей в городской совет фиксирует круглосуточный гул от оборудования, а обещанные встречи с общественностью компания игнорирует. Глава города Джеффри Дьюарт подтвердил, что TeraWulf не отвечает на запросы о встрече.

Проблема не ограничивается пожарной безопасностью. Так, в 2019 году под проект обещали 165 постоянных рабочих мест и $85 млн инвестиций. Теперь менеджеры говорят о 35–40 сотрудниках на 500 МВт мощности. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ввела мораторий на гипермасштабные дата-центры: «Несмотря на масштаб, они не создают значительных долгосрочных рабочих мест». Законодательное собрание штата приняло Акт об ответственном развитии дата-центров, но он до сих пор не подписан.

Энергетическая прозрачность тоже под вопросом. TeraWulf заявляла о 95% безуглеродной энергии, но в последнем отчёте снизила показатель до 91% и признала, что не покупает сертификаты на возобновляемую энергию, а опирается на усреднённые параметры региональной сети. Anthropic пообещала покрывать рост цен на электричество для потребителей, но механизма проверки, выполняются ли экологические обязательства на площадках вроде Lake Mariner, у компании нет. Google от комментариев отказался.