OpenAI пригрозила математику «разрушить карьеру» из-за спора о задаче тысячелетия Навье-Стокса

Уравнения Навье-Стокса описывают движение жидкостей и газов и входят в список 7 задач тысячелетия Института Клэя: математикам до сих пор не удалось доказать, что их решения в трёхмерном пространстве всегда существуют и не разрушаются. Один из подходов к проблеме — доказательство конечного времени образования сингулярности, когда решение «взрывается» до бесконечности, — с гладкой внешней силой. Именно этот путь, предложенный несколько лет назад математиками Диего Кордобой и Луисом Мартинесом-Зороа, избрали Тристан Бакмастер из Принстона и Левент Алпёге из Гарварда. 6 сентября 2025 года они опубликовали 3 препринта, в которых с помощью больших языковых моделей довели рассуждения Кордобы и Мартинеса-Зороа до доказательства для некоторых уравнений, хотя формальная проверка в системе Lean ещё не была завершена.

Вся работа велась как личное сотрудничество двух математиков, без участия их работодателей, с использованием нескольких LLM: Claude от Anthropic, Codex, GPT-5.6 Sol и Astra от OpenAI. Бакмастер подчёркивает, что первая версия доказательства, сгенерированная моделью, была «самой ужасной» из всех, что он видел, и потребовала проверки в Lean, завершившейся 22 августа. Публикация вышла в сыром виде, близком к выводу моделей, потому что ускорить процесс заставила утечка: слухи о решении крупной открытой проблемы дошли до OpenAI, и 3 сентября Бакмастер сам написал туда письмо, чтобы прояснить ситуацию.

сгенерировано Nano Banana

6 сентября состоялся звонок с вице-президентом OpenAI по исследованиям Себастьеном Бюбеком. На нём Бюбек сообщил, что внутренняя модель компании получила доказательство для уравнений Навье-Стокса с гладкой силой. Доказательство объёмом около 100 страниц Бакмастер не видел, и независимой проверки оно не проходило. В ходе разговора выяснилось, что, вопреки первоначальной версии о «простом промпте», над проектом работала целая команда, а первый запрос модели был отправлен уже после того, как информация о результатах Бакмастера и Алпёге достигла OpenAI. На прямой вопрос, обучалась ли модель на черновиках, которые математики загружали в Codex, Бакмастер ответа не получил.

Бюбек предложил два сценария: либо Бакмастер и Алпёге публикуют свой результат по Эйлеру, а OpenAI на следующий день выкладывает свой — по Навье-Стоксу, либо Бакмастер один пишет статью, представляя достижение модели OpenAI, а Алпёге исключается. Бюбек дважды подчеркнул, что «было бы проще», если бы Алпёге не работал в Anthropic. На отказ Бакмастера и его слова, что в случае односторонней публикации он обнародует историю, Бюбек ответил: «Зачем тебе разрушать свою карьеру?» и «Если не хочешь, чтобы я был милым, мне не обязательно быть милым». Позже Алпёге получил сообщение с предложением поговорить один на один, где Бюбек выразил сомнение в «рациональности» Бакмастера.

На момент открытого письма Бакмастера доказательство OpenAI не было опубликовано, задача по-прежнему числится нерешённой на сайте Института Клэя, а результат с внешней силой, даже будучи верным, не закрывает проблему полностью — это шаг, но не финальное решение. Бакмастер назвал случившееся «моментом Deep Blue — Каспаров» для математики: математик и LLM за месяц выполнили работу, требовавшую лет, — и выразил сожаление, что публикации пришлось выкладывать в неотполированном виде из-за спешки.