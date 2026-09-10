«Момент Спутника»: в 2028 году Китай запустит миссию, которая привезет с Марса 500 граммов грунта для поиска древней жизни

С таким таймингом Китай может обогнать NASA и первым доставить грунт с Марса

Китай продолжает подготовку одной из самых сложных межпланетных миссий в своей истории — Tianwen 3. Ее главной целью станет доставка на Землю образцов марсианского грунта. Китайское национальное космическое управление рассчитывает собрать около 500 граммов материала и вернуть его на Землю примерно в 2031 году.

Запуск миссии запланирован на конец 2028 года, когда откроется подходящее окно для полета к Марсу. Для этого Китай намерен использовать две тяжелые ракеты Long March 5, которые стартуют с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Tianwen 3 будет состоять из нескольких аппаратов и модулей: посадочного аппарата, взлетного модуля для отправки собранных образцов с Марса, служебной капсулы, орбитального аппарата и возвращаемого модуля, который доставит грунт на Землю. По словам главного научного руководителя миссии Хоу Цзэнцяня, оборудование уже перешло на этап разработки прототипов.

Главная научная задача Tianwen 3 — поиск возможных следов древней марсианской жизни. Ученые будут искать признаки микроорганизмов, которые могли иметь сходство с ранними формами жизни на Земле. При этом исследователи не исключают обнаружения биологических следов, возникших независимо от земной жизни в ходе собственной эволюции Марса.

Место посадки пока не определено. Окончательный выбор планируется сделать до конца 2026 года. При оценке потенциальных районов ученые учитывают геологический возраст поверхности, наличие свидетельств существования воды в прошлом, пригодность условий для жизни и вероятность сохранения биосигнатур. Параллельно китайские специалисты создают геологическую карту Марса нового поколения.

Отдельное внимание уделяется планетарной защите. В китайском Хэфэе планируется построить специализированную лабораторию для работы с доставленными образцами. Она должна обеспечить защиту сразу в двух направлениях: предотвратить загрязнение марсианского грунта земными организмами и одновременно исключить попадание потенциально опасных компонентов образцов в земную биосферу.

В лаборатории планируется вскрывать контейнеры с грунтом, проводить его обработку и анализ, а также оценивать возможные биологические риски. Китай заявляет, что при реализации программы будет придерживаться правил планетарной защиты COSPAR. Для миссии, которая непосредственно ищет признаки жизни, это особенно важно: загрязнение образцов земными микроорганизмами может поставить под сомнение результаты исследований.

Если график будет соблюден, Tianwen 3 может стать первой успешно завершенной миссией, доставившей на Землю вещество непосредственно с поверхности Марса. Американская программа Mars Sample Return пока под большим вопросом, поэтому бывший руководитель марсианской программы NASA Скотт Хаббард уже назвал потенциальное лидерство Китая «моментом Спутника».

Даже отсутствие признаков жизни не сделает миссию менее значимой. Анализ марсианского грунта в земных лабораториях на микроскопическом, молекулярном и изотопном уровнях позволит значительно подробнее изучить геологическую историю планеты, изменение ее климата и условия, существовавшие на Марсе в период, когда он мог быть пригоден для жизни.