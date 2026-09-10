В Луизиане готовят атомный комплекс на 1 ГВт: проект Amberjack перешёл к техническим и экологическим исследованиям

ONE Nuclear получила контроль над площадкой и начала подготовку к лицензированию

Компания ONE Nuclear переводит Project Amberjack в Луизиане на следующий этап разработки — компания приступает к техническим, геологическим и экологическим исследованиям площадки для строительства многоблочного атомного комплекса мощностью до 1 ГВт. Предварительно уже выполнены анализ пригодности участка для размещения АЭС, оценка ограничений и концептуальная планировка.

Теперь компании предстоит изучить грунты и окружающую среду, доступность охлаждающей воды, логистику, возможности передачи электроэнергии и подключения к энергосистеме. Параллельно ONE Nuclear проведёт технологический отбор без привязки к конкретному типу реактора: доступные конструкции малых модульных реакторов (SMR) будут сравниваться до окончательного выбора технологии.

Amberjack пока находится на ранней стадии. ONE Nuclear не выбрала технологию, не утвердила конфигурацию станции и не получила разрешения Комиссии по ядерному регулированию США (NRC). Начало работ не подтверждает ни выдачу лицензией на строительство реактора, ни соответствие экологическим разрешениям, ни утверждают окончательное инженерное решением — они должны подготовить техническую и регуляторную базу для последующего обращения за такими согласованиями.

Если проект будет реализован в заявленном масштабе, то Amberjack сможет обеспечить до 1 ГВт атомной генерации за счёт нескольких реакторных установок. На текущем этапе компания лишь должна подтвердить, что выбранная площадка, будущая технология, подключение к сети и экологические условия позволяют создать на ней лицензируемый атомный объект.