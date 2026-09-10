Core Ultra 9, 24 ГБ ОЗУ и экран 120 Гц. Ninkear показала ноутбук U9 Pro

Ninkear показала на выставке IFA 2026 в Берлине 16-дюймовый ноутбук U9 Pro на базе Intel Core Ultra 9 185H — флагман бренда. Производитель позиционирует его как мобильный компьютер для разработки, создания контента и работы с приложениями, использующими локальные ИИ-модели.

Процессор относится к семейству Meteor Lake и объединяет 16 ядер с поддержкой 22 потоков: шесть производительных, восемь энергоэффективных и два дополнительных ядра с низким энергопотреблением. Максимальная частота — 5,1 ГГц. За графику отвечает встроенное ядро Intel Arc с восемью Xe-ядрами и частотой до 2,35 ГГц. В процессор также встроен нейронный ускоритель Intel AI Boost производительностью до 11 TOPS.

16-дюймовый экран имеет разрешение 2560×1600 пикселей, соотношение сторон 16:10 и частоту обновления 120 Гц. Заявлен полный охват цветового пространства sRGB. На выставке показывали версию с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и твердотельным накопителем NVMe объёмом 1 ТБ.

Корпус U9 Pro выполнен из металла (не очень толстого, судя по опыту нашего взаимодействия на выставке), его размеры составляют 360×250×21 мм, масса — около 1,7 кг. Ёмкость аккумулятора равна 79,8 Вт·ч. Для питания предусмотрен адаптер мощностью 100 Вт.

На боковых гранях расположены два USB-C, три USB-A стандарта USB 3.0, HDMI, слот для карт microSD и аудиоразъём 3,5 мм. Есть крепление для замка Kensington. Беспроводные подключения обеспечивают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, для видеосвязи установлена камера разрешением 2 Мп.