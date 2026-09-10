AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ ОЗУ. Ninkear показала на IFA 2026 мини-ПК для ИИ — Z1

Компьютер на AMD Ryzen AI Max+ 395 рассчитан на создание контента и локальную работу с нейросетями

Ninkear впервые показала на выставке IFA 2026 в Берлине Z1 — мини-ПК на базе AMD Ryzen AI Max+ 395, предназначенный для локального запуска ИИ-моделей. Компьютер стал наиболее производительным компактным компьютером в ассортименте бренда. Для него заявлены 128 ГБ оперативной памяти и накопители на 1 или 2 ТБ.

Ninkear Z1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

В основе Z1 лежит процессор семейства Strix Halo с 16 ядрами Zen 5 и поддержкой 32 потоков. Его базовая частота составляет 3 ГГц, максимальная — 5,1 ГГц. Объём кеш-памяти второго уровня достигает 16 МБ, третьего — 64 МБ.

Ninkear Z1 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

За графику отвечает встроенная Radeon 8060S с 40 вычислительными блоками и частотой до 2,9 ГГц. В процессор также интегрирован нейронный ускоритель: AMD указывает для него производительность до 50 TOPS, а для платформы в целом — до 126 TOPS.

Большой объём объединенной памяти — одна из ключевых особенностей Z1. Заявлено до 128 ГБ ОЗУ, при этом платформа Ryzen AI Max+ 395 использует память LPDDR5X с 256-битным интерфейсом. Для питания предусмотрен блок мощностью 240 Вт.

Предварительная цена — от 3000 евро.