AMD выпустила новый процессор Ryzen 5 5500F, который должен был бы быть лучше, чем Ryzen 5 5500, но он такой же

Кроме процессора Ryzen 5 7500 компания AMD без лишнего шума расширила ассортимент ещё более старого поколения, добавив на сайт модель Ryzen 5 5500F.

Из названия понятно, что это процессор позапрошлого поколения на архитектуре Zen 3. Можно было бы сказать, что с отключенным iGPU, так как в названии присутствует буква F, только вот настольная линейка Ryzen 5000 изначально не имела iGPU, и исключением были лишь модели Ryzen 5000G.

Давно существующий на рынке Ryzen 5 5500, напомним, относится к линейке Cezanne, и технически это мобильный чип, переведённый в настольный сегмент. А это значит, что у него лишь 16 МБ кеш-памяти третьего уровня, что негативно сказывается на производительности в тех же играх. А вот новенький Ryzen 5 5500F относится к изначально настольной линейке Vermeer, то есть должен был бы предлагать 32 МБ кеша. Как минимум абсолютно все процессоры Vermeer, включая младший до этого момента Ryzen 5 5600F, имеют именно по 32 МБ. Однако в случае Ryzen 5 5500F компания AMD зачемто урезала кеш-память вдвое, до тех же 16 МБ, что и у Cezanne. Ну либо на сайте ошибка, и на самом деле это и есть Cezanne, а не Vermeer.

То есть по итогу, несмотря на физически разные кристаллы, по параметрам процессоры почти идентичны. Разве что частоты немного отличаются: 3,0-4,4 ГГц у новинки против 3,6-4,2 ГГц у 5500. В этой ситуации не очень понятно, зачем нужен такой CPU, но, возможно, таких кристаллов у AMD больше или их выгоднее производить.