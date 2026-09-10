AMD выпустила ещё один процессор прошлого поколения. Ryzen 5 7500 копирует Ryzen 5 7500F, только предлагает ещё и iGPU

Компания AMD без лишнего шума добавила на свой сайт процессор Ryzen 5 7500, утечки о котором появились несколько дней назад. Технически это копия Ryzen 5 7500F, только с активным графическим ядром.

То есть в конфигурацию входят всё те же шесть ядер Zen 4 с частотами 3,7-5,0 ГГц, 32 МБ кеш-памяти третьего уровня при TDP 65 Вт, но у новинки активен iGPU со 128 потоковыми процессорами на архитектуре RDNA 2 с частотой 2,2 ГГц. То есть это такое же ядро, как у других Ryzen 7000.

Данных о цене и доступности нет. Учитывая параметры, эта новинка должна быть немного дороже Ryzen 5 7500F.