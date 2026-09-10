Немецкие геймеры бросились покупать видеокарты на фоне роста цен. На Radeon RX 9070 XT пришлась треть продаж в августе

Статистика Mindfactory указывает на то, что пользователи боятся ещё более существенного повышения цен на видеокарты и поэтому активно покупают их сейчас. Как минимум, если говорить об этой самой сети Mindfactory.

Продажи в августе там выросли на 30%, что очень много. Всего за месяц в сети было продано более 2800 видеокарт против менее чем 2200 единиц в июле.

В статистике Mindfactory по ряду причин сильнее выделяются процессоры и видеокарты AMD, но тут мы видим не просто перекос в продажах в целом, а именно динамику.

Доля AMD за месяц выросла с 53,7% до 55,9%, тогда как доля Nvidia упала с 43,6% до 39,5%. Напомним, за последнее время видеокарты GeForce RTX 50 подорожали заметно сильнее, чем Radeon RX 9000. Более того, доля карт Intel Arc также выросла, причём очень сильно: с 2,8% до 4,6%. То есть пользователи ещё менее охотно покупали сильно подорожавшие карты Nvidia.

Если же смотреть на динамику продаж, а не доли в продажах, то ситуация следующая: карт AMD было продано на 34,8% больше, чем месяцем ранее, у Nvidia рост составил 17,5%, а у Intel вообще 116,7%.

Что касается лидеров, самой продаваемой была RX 9070 XT с показателем 870 карт, то есть на одну эту модель пришлось около трети всех продаж. А вместе с RX 9060 XT суммарная доля вырастает до 52,3%.

У Nvidia лидером была RTX 5070 Ti с 270 единицами и ростом на 35%. Примерно так же выросли продажи RTX 5080 и RTX 5060, а вот продажи RTX 5070 просели примерно на 10%, тогда как продажи RTX 5090 рухнули в восемь раз.