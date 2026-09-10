Сразу два Starship готовятся к старту, ближайший может состояться уже через неделю

Но не раньше 18 сентября

В оперативной информации по запускам FAA появилась новая дата очередного полета Starship. Flight 14 теперь может состояться не ранее 18 сентября 2026 года, хотя ранее в плане фигурировало 15 сентября.

В ближайшее время ожидается публикация соответствующих уведомлений регулирующих органов. Пока ориентиром остается формулировка «не ранее 18 сентября», поэтому окончательное время старта Flight 14 может измениться.

Сама миссия, судя по заявленным параметрам, должна стать полноценным орбитальным испытанием. Главная интрига — полезная нагрузка. В рамках полета планируется вывести на низкую околоземную орбиту спутники Starlink V3. Если планы не изменятся, Starship впервые получит задачу не просто продемонстрировать работу своей системы, а реально доставить новую партию спутников на орбиту. В прошлом полете спутники вывели в космос, но они сгорели в атмосфере, так как не вышли на орбиту, но таков был план полета.

Ранее сообщалось, что Super Heavy Booster 22 и Ship 42 проходят испытания и готовятся к 15-му полёту.

Кроме того, на Starbase началась установка крупной защитной конструкции над стартовой площадкой Pad 1.