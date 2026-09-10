Полный привод и выдвижная «рука» для стрижки у забора. Dreame представила газонокосилку A4 AWD Pro

Серия рассчитана на газоны площадью до 5000 м², продажи ожидаются в 2027 году

Dreame представила серию роботов-газонокосилок A4 AWD Pro. Она включает модели для газонов площадью до 3500 и 5000 м². Анонс состоялся на выставке IFA 2026 в Берлине.

Главная особенность новых газонокосилок — выдвижная режущая «рука». При приближении к границе газона она выходит за пределы корпуса, чтобы срезать траву возле стен, заборов и клумб. Производитель заявляет стрижку без отступа (то есть 0 см), в том числе вдоль криволинейных границ. По замыслу Dreame, это должно избавить владельца от необходимости вручную подравнивать края триммером.

Dreame A4 AWD Pro Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Для навигации используются круговой 3D-лидар, RTK-позиционирование, стереокамеры и боковые датчики, прокладывать ограничительный провод по периметру участка не требуется. Заявлены дальность обнаружения до 70 м и позиционирование с сантиметровой точностью.

Боковые инфракрасный и ToF-датчики помогают обнаруживать людей, животных, препятствия и перепады высоты. Камеры распознают более 300 типов препятствий, а для работы ночью предусмотрена подсветка.

Dreame A4 AWD Pro Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

У газонокосилок полный привод — используются четыре мотор-колеса. В характеристиках говорится о преодолении уклонов до 90% (примерно 42°) и препятствий высотой до 7 см. Передние колеса поворачиваются с помощью сервоприводов.

Основной режущий блок состоит из двух плавающих дисков с 12 ножами и имеет ширину захвата 40 см. Для серии заявлены 36-вольтовая платформа и аккумулятор на 324 Вт·ч. Предусмотрены хранение двух карт местности, разделение карты на несколько зон и работа с учётом погоды. Корпус имеет защиту IPX6.

Начало продаж в Европе запланировано на первый квартал 2027 года. Цены будут начинаться с 3000 евро.