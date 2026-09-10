Европа больше не хочет зависеть от чужих космических технологий: Макрон и ЕКА призвали построить европейский пилотируемый космический корабль — за 10 лет

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу за десять лет создать собственную систему пилотируемых космических полетов. План предусматривает поэтапное развитие европейской космонавтики — от грузового корабля и лунного посадочного аппарата до собственного пилотируемого корабля, который сможет стартовать с космодрома Куру во Французской Гвиане.

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С аналогичным предложением выступил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер. По его мнению, Европе необходимо увеличить инвестиции в собственную космическую промышленность на фоне развития космических программ других стран. Главный вопрос для европейских государств он сформулировал так: «Хотим ли мы быть пассажирами или пилотами?»

Сейчас Европа не может самостоятельно отправлять людей на орбиту и зависит от зарубежных пилотируемых транспортных систем. Макрон предлагает изменить ситуацию в течение следующего десятилетия.

Первым этапом должен стать европейский грузовой корабль Nyx. Согласно плану, через два года он должен состыковаться с Международной космической станцией. Правда, уже в 2030 году могут начаться активные мероприятия по сведению МКС с орбиты, так что особого практического смысла в стыковке Nyx непосредственно с МКС нет. Но для отработки технологий это полезно. Еще через пять лет на поверхность Луны планируется отправить посадочный аппарат Argonaut.

Затем Европа должна перейти к пилотируемым полетам. В течение десяти лет планируется создать собственный корабль, способный стартовать с Куру и доставлять на орбиту европейских и иностранных астронавтов.

Реализация программы потребует значительных инвестиций. По оценке Ашбахера, в течение десяти лет Европе придется направлять на нее около 1 млрд евро ежегодно, то есть примерно 10 млрд евро в общей сложности.

При этом сохранение нынешней зависимости от зарубежных поставщиков также потребует значительных расходов. По оценке главы ESA, закупка услуг по доставке европейских астронавтов в космос в течение следующего десятилетия обойдется примерно в 5 млрд евро. Поэтому создание собственной системы рассматривается не только как затраты на космические полеты, но и как инвестиции в технологическую независимость и европейскую космическую промышленность.