Менее 5 секунд до «сотни». Водородный BMW iX5 Hydrogen будет быстрее бензинового X5 40i xDrive

При этом на одной заправке он сможет проезжать около 750 км

BMW приступила к дорожным испытаниям прототипов iX5 Hydrogen — водородной версии нового X5, которая выйдет на рынок в 2028 году. Модель должна совместить запас хода электромобиля с возможностью заправиться почти так же быстро, как бензиновая или дизельная машина.

По предварительным характеристикам, iX5 Hydrogen сможет проезжать около 750 км на одной заправке по циклу WLTP. Для сравнения, электрический iX5 60 xDrive с тяговой батареей емкостью 141 кВт·ч на полной зарядке может проехать до 845 км.

Главным преимуществом водородной версии должно стать время восполнения запаса энергии. BMW рассчитывает, что заполнение баков займет менее пяти минут. В автомобиле установят семь композитных баллонов высокого давления, способных вместить в общей сложности до 7 кг водорода. При этом компания утверждает, что их размещение не уменьшит пространство для пассажиров по сравнению с электрическим iX5.

Водород здесь не сжигается в двигателе внутреннего сгорания, а используется топливными элементами для выработки электричества. Сама машина приводится в движение электромоторами. iX5 Hydrogen получит полный привод xDrive с двумя двигателями: один будет вращать передние колеса, второй — задние.

Динамика при этом должна остаться на уровне мощных электрических моделей. BMW нацелена на разгон с места до 100 км/ч менее чем за пять секунд. Точные показатели мощности и крутящего момента пока не раскрываются. Для сравнения, бензиновый BMW X5 40i xDrive разгоняется до 100 км/ч за 5,2-5,4 секунды.

Топливные элементы третьего поколения разработаны BMW совместно с Toyota. Новая система стала на 25% компактнее предыдущей. Сейчас инженеры проверяют работу топливных элементов, электромоторов и остальных компонентов в разных климатических и дорожных условиях.