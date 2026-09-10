Серийного Airbus A350F ещё нет, а 115 твердых заказов на него уже есть: новый авиалайнер пользуется большим спросом

Airbus получил твердый заказ еще на восемь грузовых самолетов A350F от неназванного клиента. Сделка была оформлена в августе. С учетом этих восьми лайнеров общий портфель заказов на новую модель достиг 115 машин. Интересно, что, при этом, серийного A350F пока нет: Airbus только приближается к началу летных испытаний авиалайнера. Первый полет «грузовика» запланирован на конец текущего месяца — ориентировочно 24 сентября.

В испытаниях будут задействованы два прототипа. Первый самолет с серийным номером MSN700 уже получил необычную ливрею в виде «летающей посылки» и готовится к полетам. Второй прототип, MSN701, пока проходит наземные испытания.

A350F привлек большое внимание крупных авиакомпаний и грузовых перевозчиков. Среди заказчиков новой модели — Atlas Air, Etihad, Starlux, Cathay Cargo и Singapore Airlines.

По объему твердых заказов Airbus сейчас опережает своего главного конкурента — Boeing 777-8F. На A350F приходится 115 заказов против 81 у американского грузового самолета.