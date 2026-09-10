Рама, полный привод, 8-ступенчатый «автомат» и мотор с крутящим моментом 400 Нм — всего 4,13 млн рублей. В России начали продавать Changan Hunter Plus с дизелем

Changan запустил официальные продажи в России дизельной версии пикапа Hunter Plus. Автомобиль доступен в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт», цены стартуют с 4,13 млн рублей. Гарантия составляет пять лет или 150 тыс. км.

Пикап получил 2,5-литровый четырехцилиндровый турбодизель мощностью 146 л.с. и крутящим моментом 400 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатым классическим «автоматом» и системой полного привода с режимами 2H, Auto и 4L.

Для разных условий предусмотрено пять режимов движения: «Эко», «Комфорт», «Спорт», «Снег» и «Внедорожный». Также есть системы помощи при подъеме и спуске. В более дорогой версии есть блокировка заднего межколесного дифференциала.

Hunter Plus рассчитан на перевозку тяжелых грузов. На задней оси установлена зависимая рессорная подвеска, грузоподъемность достигает 975 кг. Пикап способен буксировать прицеп массой до 2,5 тонны, максимальная разрешенная масса автопоезда составляет 5,7 тонны.

Длина автомобиля — 5350 мм, колесная база — 3180 мм, а дорожный просвет составляет 231 мм. Размеры грузовой площадки — 1600 × 1595 мм при глубине 500 мм. Она получила защитное покрытие и четыре точки для фиксации груза.

В салоне — 7-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с экраном диагональю 12,3 дюйма. Она поддерживает беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. В оснащение также входят климат-контроль, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, круиз-контроль, Wi-Fi и аудиосистема с шестью динамиками.

В комплектации «Комфорт» в дополнение ко всему этому есть подогрев и электрорегулировка передних кресел и электрический замок заднего борта.

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