56000 DPI, 8000 Гц и настраиваемый «клик». Aula показала мышь Kunlun X5 с электромагнитными переключателями

Точку срабатывания и тактильную отдачу можно регулировать отдельно для левой и правой кнопок

Компания Aula продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине беспроводную игровую мышь Kunlun X5. Её главная особенность — электромагнитные переключатели SSHS собственной разработки, позволяющие программно менять характер отклика основных кнопок.

Aula Kunlin X5 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Вместо традиционного механического микропереключателя с контактами здесь используются индуктивный датчик перемещения и отдельный тактильный привод. Первый отслеживает движение кнопки, второй создаёт ощущение щелчка. Таким образом, регистрация нажатия и формирование тактильной обратной связи разделены.

Для каждой из двух основных кнопок предусмотрены пять уровней Rapid Trigger и пять вариантов интенсивности тактильной отдачи (её можно полностью отключить). Настройки задаются через программное обеспечение.

За отслеживание движения отвечает оптический сенсор PAW3955 EVO. Заявлены максимальное разрешение 56 000 DPI, скорость отслеживания до 750 дюймов в секунду и ускорение до 60g. Частота опроса — 8000 Гц.

Для беспроводного подключения Aula использует собственную технологию StellarLink AI Adaptive Frequency Hopping. Как заявлено, она адаптивно переключает рабочие частоты с учётом помех, и это повышает стабильность связи в окружении других беспроводных устройств. Возможно также подключение по Bluetooth и по кабелю.

Масса Kunlun X5 составляет 65. Встроенный аккумулятор имеет ёмкость 500 мА·ч, заявленная автономность — 80 часов. Цена мыши в Европе — около 100 евро.

Помимо мыши Kunlun X5, на стенде Aula показали клавиатуры AG75 и L99.Aula AG75 выполнена в компактном формате оснащена магнитными переключателями с датчиками Холла. Для неё заявлена частота опроса 8000 Гц, предусмотрены Rapid Trigger и программируемые действия клавиш. Электроника построена на архитектуре с тремя микроконтроллерами, которая, по заявлению производителя, позволяет уменьшить задержку обработки ввода.

Aula AG75 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Корпус AG75 изготовлен из алюминия методом фрезерования на станке с ЧПУ. Внутри установлены пластина из углепластика для крепления переключателей и шесть слоёв демпфирующих материалов. Предусмотрена настраиваемая RGB-подсветка, в том числе с эффектами, синхронизированными со звуком.

У Aula L99 главная особенность — IPS-экран диагональю 3,98 дюйма с разрешением 320 × 480 пикселей. Он служит не только для отображения информации и пользовательских изображений: предусмотрены виртуальный цифровой блок, калькулятор и управление курсором. Через экран также можно менять настройки клавиатуры и подсветки, а для оформления поддерживается загрузка изображений JPG и анимаций GIF. При этом физических клавиш у модели 80, несмотря на число 99 в названии.

Aula L99 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

L99 подключается по кабелю, через радиоканал 2,4 ГГц или Bluetooth с переключением между тремя сопряжёнными устройствами. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч. Клавиатура получила крепление внутреннего блока через упругие прокладки — Gasket Mount, пластину из поликарбоната с прорезями и шесть слоёв звукопоглощающих материалов.

Aula L99 Источник изображения: iXBT.com // Илья Рубцов

Переключатели можно заменять без пайки. RGB-подсветка предлагает 20 предустановленных режимов, а двухступенчатые ножки позволяют менять угол наклона корпуса.

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