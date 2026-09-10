Первые три Ил-114-300 отправят российскому заказчику в ближайшие месяцы

Но только один — до конца текущего года

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках выставки «Иннопром. Индия» сообщил, что первые три самолёта Ил-114-300 будут переданы российскому заказчику в ближайшие месяцы. При этом один авиалайнер будет поставлен до конца 2026 года, а ещё два - в январе 2027 года. Ил-114-300 получил сертификат типа в июне текущего года, уже сообщалось, что первые три самолёта получит Второй Архангельский авиаотряд.

Турбовинтовой самолёт Ил-114-300 предназначен для регионального авиасообщения и должен заменить устаревшие Ан-24. Он способен работать автономно с небольших аэродромов вне зависимости от их инфраструктуры, а также с коротких взлётно-посадочных полос. Авиалайнер построен из отечественных комплектующих и оснащён российскими двигателями ТВ7-117СТ-01. Дальность полёта Ил-114-300 составляет 1 450 км, он рассчитан на 66 человек.

Сегодня мы также писали о том, что Россия поставит индийским авиакомпаниям 85 самолётов Ил-114-300. Документы подписали на международной промышленной выставке «Иннопром. Индия», первые твёрдые контракты планируют заключить до конца текущего года.