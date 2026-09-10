Nintendo представила ремейк The Legend of Zelda: Ocarina of Time — самой высокооценённой игры в истории

Компания Nintendo представила ремейк игры The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Проект выйдет на Switch 2 уже 5 ноября.

Оригинальная The Legend of Zelda: Ocarina of Time вышла в 1998 году для игровой приставки Nintendo 64. И это до сих пор самая высокооценённая игра за всю историю, если опираться на оценки Metacritic, где у проекта 99 баллов из 100 возможных.

Реймейк, как и полагается, представляет собой игру, созданную полностью с нуля. Тут новый движок, современная по меркам Nintendo графика, ряд улучшений в геймплее и различных мелочах. К примеру, игрок сможет напеть мелодию в микрофон консоли, а главный герой игры затем повторит её на своём инструменте.

Проект выйдет только на Switch 2. Предзаказы уже принимаются, а цена составляет 60 долларов.