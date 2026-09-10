HyperOS 4 вышла за пределы Китая: Xiaomi начала глобальное тестирование

Xiaomi запустила глобальное бета-тестирование HyperOS 4 на Android 17. Новая версия операционной системы, которая впервые вышла в Китае в середине августа 2026 года, теперь становится доступна владельцам международных версий смартфонов.

В первую волну тестирования вошли семь моделей: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Leica Leitzphone powered by Xiaomi, Xiaomi 17T, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 15 Ultra и Xiaomi 15. Тестовая сборка для первых трех моделей уже вышла, а для остальных четырех HyperOS 4 станет доступна 17 сентября.

Одним из главных визуальных изменений станет новый стиль Soft Light Glass. Также Xiaomi обещает больше возможностей для настройки домашнего экрана, более быстрый запуск приложений и развитие функций на базе искусственного интеллекта.

Обновления коснутся и камеры. Компания переработала алгоритм HDR, который теперь должен работать быстрее, а само приложение камеры — запускаться и реагировать на действия пользователя более оперативно. Кроме того, заявлены улучшения воспроизведения видео, общей производительности и плавности интерфейса.

Подать заявку на участие в бета-тестировании можно через приложение Xiaomi Community. При этом Xiaomi предупреждает о важном ограничении: после установки HyperOS 4 Beta по OTA штатно вернуться на предыдущую версию системы нельзя. Для отката потребуется полная перепрошивка устройства через загрузчик.