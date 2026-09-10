Доля процессоров Intel в продажах американского Amazon составляет 21%, а игровые Ryzen X3D занимают 37%

Похоже, компания Intel хотя бы отчасти переняла стратегию AMD на рынке процессоров, и это работает. Свежая статистика продаж американского Amazon показывает, что доля компании в продажах процессоров выросла, а средняя цена продажи указывает на то, что в среднем спросом пользуются процессоры Intel, которые дешевле процессоров конкурента.

Статистика за август указывает на то, что за месяц доля CPU Intel в количественном выражении составила 21,3% при средней цене в 304 доллара, тогда как у AMD это 78,7% и 314 долларов.

При этом в последние месяцы доля Intel держалась у отметки около 10%, так что прирост весьма неплохой.

При этом, если посмотреть на список самых продаваемых процессоров, то среди 25 моделей будет только шесть моделей Intel, а лучший (Core Ultra 7 270K Plus) находится лишь на седьмом месте с долей 5,5%. Для сравнения, лидером является Ryzen 7 9800X3D с долей 13,7%. Также можно отметить, что игровые процессоры X3D суммарно занимают более 37% всех продаж, и львиная доля этого приходится на четыре модели: 9800X3D, 5800X3D, 7800X3D, 9950X3D.