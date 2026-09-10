Российские радары получат отечественные кремниевые «мозги»: новые чипы готовы к мелкосерийному выпуску

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали и испытали полный комплект кремниевых микросхем для СВЧ-приемопередатчиков. После небольшой доработки чипы можно будет выпускать небольшими сериями в России и использовать в радарах, системах связи и оборудовании для беспилотников.

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В комплект входят четыре интегральные схемы: малошумящий усилитель, цифровой управляемый аттенюатор для регулировки амплитуды сигнала, фазовращатель и буферный усилитель. Экспериментальные образцы прошли испытания, их характеристики, по данным ТУСУР, соответствуют результатам моделирования и заданным техническим требованиям.

Ключевая особенность разработки — использование отечественной кремниевой КМОП-технологии с проектными нормами 180 нм. Ранее российские СВЧ-компоненты такого класса преимущественно создавались на арсениде галлия, а значительную часть необходимых микросхем приходилось закупать за рубежом.

Переход на кремний позволит снизить стоимость производства, энергопотребление и размеры радиоэлектронной аппаратуры, а также повысить степень интеграции. В дальнейшем несколько разработанных компонентов планируется объединить на одном кристалле, заменив набор отдельных микросхем одной более сложной схемой.

На основе этой технологии ученые рассчитывают создавать высокоинтегрированные СВЧ-чипы для приемопередающих модулей активных фазированных антенных решеток S-диапазона. Они могут применяться в аэродромных, морских, речных и метеорологических радарах, а также в системах широкополосной беспроводной связи.

Разработка комплекта заняла несколько лет. Первые два компонента — малошумящий усилитель и управляемый аттенюатор — изготовили в 2024 году и испытали в 2025-м. Затем специалисты создали фазовращатель и буферный усилитель, а к весне 2026 года получили экспериментальные образцы полного комплекта.

Следующим этапом станет объединение функций нескольких компонентов в одной микросхеме. В 2026 году ученые планируют разработать многофункциональную интегральную схему однокристального СВЧ-приемника, а ее изготовление и испытания намечены на 2027 год.

В перспективе опытное и серийное производство разработанных чипов может быть организовано на мощностях «Микрона». По данным ТУСУР, интерес к технологии уже проявили несколько российских предприятий радиоэлектронной промышленности, включая структуры «Алмаз-Антея», ЛЭМЗ-Т и НИИМЭ.