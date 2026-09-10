Спустя почти полтора года Nintendo Switch 2 наконец-то получила поддержку VRR в режиме док-станции

До этого поддержка была только в портативном

Компания Nintendo наконец-то добавила своей игровой приставке Switch 2 поддержку переменной частоты кадров (VRR) в режиме док-станции. Поддержку добавило вышедшее свежее обновление прошивки 23.0.0.

До этого момента консоль поддерживала эту функцию только в портативном режиме, при этом ещё до выхода консоли сама компания говорила о том, что VRR будет работать в обоих режимах. Однако в итоге компания изменила решение и оставила функцию только в портативном.

И вот теперь спустя почти полтора года с момента выхода приставки Nintendo всё же реализовала функцию и в режиме док-станции. Почему этого не было на старте, неясно.

Поддержка переменной частоты делает картинку более плавной. Кроме того, разработчики в этом случае не обязаны фиксировать показатель ровно на 30 или 60 к/с.