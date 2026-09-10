Т2 запустил свою карту: связь дешевле на 30%, кешбэк — до 13%

Т2 запустил свой первый платежный продукт — виртуальную «Т2 Карту» на базе платежной системы «Мир». С ее помощью абоненты смогут оплачивать покупки и мобильную связь, переводить деньги через Систему быстрых платежей и получать кешбэк. Оформить карту можно прямо в мобильном приложении оператора.

Главной особенностью карты стала скидка 30% при оплате мобильной связи Т2. За остальные покупки начисляются бонусные рубли — кешбэк может достигать 13% годовых. Накопленные бонусы можно конвертировать в обычные рубли и использовать не только для оплаты услуг Т2, но и для повседневных покупок.

Переводы с карты в другие банки доступны через СБП. Техническим партнером проекта стала финтех-компания Paygine, с которой Т2 еще в 2025 году договорился о развитии альтернативных способов оплаты.

Оформить «Т2 Карту» могут совершеннолетние абоненты Т2 — резиденты России. На одного человека предусмотрена только одна карта.

При указании актуальных паспортных данных на карте можно хранить до 100 тыс. рублей, а общий месячный лимит на покупки и переводы составляет 200 тыс. рублей. После подтверждения личности через «Госуслуги» месячный лимит увеличивается до 600 тыс. рублей.

На первом этапе «Т2 Карта» доступна в 11 регионах: Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Вологодской, Новосибирской, Свердловской, Тульской и Тюменской областях, Бурятии, Приморском крае и ХМАО. В дальнейшем Т2 намерен запустить сервис во всех регионах своего присутствия.