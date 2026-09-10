Чип Apple A20 Pro в новых iPhone 18 Pro в многопотоке равен Ryzen 5 7500F, а в однопотоке он быстрее всего, что есть на рынке

И это в смартфоне

ПроцессорыApple

Вчера Apple представила новые смартфоны, которые опираются на новую платформу A20 Pro. Первые тесты уже появились в Сети, и как минимум процессорная часть действительно невероятно производительна.

В Geekbench 6 новая SoC набирает 4725 и 12 575 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Это примерно на 25% больше, чем набирает A19 Pro, что очень неплохо, учитывая неизменное количество ядер.

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Источник изображения: Apple

Более того, если говорить об однопоточной производительности, эта новая платформа для смартфонов обходит вообще всё, что есть на рынке, включая даже новую компьютерную M6. Правда, именно с ней разница очень невелика, а вот все остальные чипы далеко позади, особенно если говорить о классических х86-совместимых процессорах.

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Источник изображения: WCCF Tech

Что касается многопоточного режима, новинка находится где-то между M3 и M4, а среди обычных процессоров это примерно уровень Ryzen 5 7500F. Напомним, всё это в смартфоне с лимитом мощности в несколько ватт.

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