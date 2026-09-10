Чип Apple A20 Pro в новых iPhone 18 Pro в многопотоке равен Ryzen 5 7500F, а в однопотоке он быстрее всего, что есть на рынке

Вчера Apple представила новые смартфоны, которые опираются на новую платформу A20 Pro. Первые тесты уже появились в Сети, и как минимум процессорная часть действительно невероятно производительна.

В Geekbench 6 новая SoC набирает 4725 и 12 575 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Это примерно на 25% больше, чем набирает A19 Pro, что очень неплохо, учитывая неизменное количество ядер.

Более того, если говорить об однопоточной производительности, эта новая платформа для смартфонов обходит вообще всё, что есть на рынке, включая даже новую компьютерную M6. Правда, именно с ней разница очень невелика, а вот все остальные чипы далеко позади, особенно если говорить о классических х86-совместимых процессорах.

Что касается многопоточного режима, новинка находится где-то между M3 и M4, а среди обычных процессоров это примерно уровень Ryzen 5 7500F. Напомним, всё это в смартфоне с лимитом мощности в несколько ватт.