Этот российский телекоммуникационный спутник проведет 15 лет на орбите: «Ямал-501» готовят к запуску

На предприятии «Решетнёв» стартовали динамические испытания нового телекоммуникационного спутника «Ямал-501». Пока специалисты проверяют инженерно-квалификационную модель — полноразмерную копию будущего космического аппарата, которая используется для подтверждения прочности конструкции перед запуском.

Изображение сгенерировано ChatGPT на основе изображения Роскосмоса Источник изображения: Роскосмос

Первый этап испытаний уже завершен. Аппарат успешно выдержал нагрузки, возникающие при транспортировке различными видами транспорта. Впереди — акустические и вибрационные тесты, которые максимально точно воспроизводят условия старта ракеты и выведения спутника на орбиту.

«Ямал-501» создается на универсальной платформе «Экспресс-1000». На работу полезной нагрузки аппарат сможет выделять до 6,3 кВт электроэнергии, а его расчетный срок службы составит 15 лет.

После запуска спутник займет позицию 55° восточной долготы на геостационарной орбите и войдет в состав российской системы связи и вещания «Ямал». Он будет работать в Ku-диапазоне, обеспечивая услуги спутниковой связи и телевещания на территории России.

Главная цель нынешних испытаний — убедиться, что конструкция выдержит самый тяжелый этап своей эксплуатации: перегрузки, вибрации и мощное акустическое воздействие во время запуска.

Система «Ямал» представляет собой группировку телекоммуникационных спутников, предназначенных для передачи телевизионного сигнала и предоставления услуг спутниковой связи. Благодаря геостационарной орбите аппараты остаются практически неподвижными относительно Земли, что позволяет использовать постоянно направленные спутниковые антенны.

Основная задача группировки — обеспечивать связью российские регионы, включая удаленные и труднодоступные территории, где строительство наземной телекоммуникационной инфраструктуры затруднено или экономически нецелесообразно.