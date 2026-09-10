И снова без помощи Nvidia. Энтузиасты добились работы генератора кадров на видеокартах GeForce RTX 20

Пока одного кадра

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Только вчера мы писали о том, что моддеры запустили многокадровую генерацию на видеокартах GeForce RTX 30, как один из энтузиастов заставил обычную генерацию работать на RTX 20.

Проект был протестирован на мобильной RTX 2060 Max-Q в The Witcher 3. Сейчас есть поддержка именно обычной генерации, то есть создания одного фейкового кадра на один настоящий. Технически запускаются режимы и с большими множителями, но работает всё плохо. Но для старых видеокарт это тоже очень неплохо.

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Источник изображения: Videocardz

Все эти разработки возможны благодаря энтузиастам и сторонним инструментам. Nvidia официально не реализовала поддержку генератора кадров на картах RTX 20/30, хотя вот недавно передумала делать технологию DLSS 5 эксклюзивом карт RTX 50 и реализует поддержку для RTX 40.

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