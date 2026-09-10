iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max заряжаются быстрее iPhone 17 Pro, но для этого придется поискать совместимый адаптер

Например, зарядные устройства от MacBook не подойдут, даже несмотря на то, что они выдают гораздо больше 60 Вт

Apple существенно увеличила скорость проводной зарядки iPhone 18 Pro. Новый флагман способен восполнить заряд аккумулятора с 0 до 50% примерно за 15 минут — примерно на пять минут быстрее iPhone 17 Pro. Однако для достижения максимальной скорости потребуется совместимый адаптер питания.

Apple рекомендует использовать собственный 40-ваттный Dynamic Power Adapter, который способен кратковременно выдавать до 60 Вт, вместе с кабелем USB-C. По данным компании, такая конфигурация обеспечивает примерно на 33% более быструю зарядку по сравнению с предыдущим поколением Pro.

Для работы на максимальной скорости адаптер должен поддерживать мощность до 60 Вт, стандарт USB Power Delivery 3.1 и регулируемое выходное напряжение. Последнее требование ограничивает совместимость с некоторыми мощными блоками питания. Например, зарядные устройства MacBook мощностью 96 и 140 Вт не поддерживают необходимый режим регулируемого напряжения.

Сторонние USB-C-адаптеры высокой мощности по-прежнему можно использовать, однако максимальная скорость зарядки при этом не гарантируется. Предполагается, что с некоторыми 45-ваттными блоками iPhone 18 Pro будет заряжаться примерно так же быстро, как iPhone 17 Pro, — около 20 минут до 50%.

Компания также утверждает, что пяти минут проводной быстрой зарядки достаточно примерно для шести часов последующего воспроизведения видео.

Беспроводная зарядка медленнее. При использовании MagSafe с совместимым адаптером мощностью от 35 Вт iPhone 18 Pro потребуется около 30 минут для зарядки с 0 до 50%.

Аналогичная технология быстрой зарядки заявлена и для складного iPhone Duo.

Зарядное устройство, как и прежде, придется покупать отдельно: в комплект поставки iPhone 18 Pro входит кабель USB-C, но блока питания в коробке нет.