«Энтузиасты» заставили хомяков добровольно заряжать умные часы, чтобы убедиться, что смартфон сделает это быстрее

Группа энтузиастов, имена которых остались неизвестными, провела эксперимент: они сравнили обратную зарядку смартфона Honor Turbo с установкой из пяти хомяков на беговых колёсах. Идея была в том, чтобы придумать для электроники наглядный аналог лошадиной силы. Экспериментаторы двое одинаковых часов Honor Watch 6, разряженных в ноль, и подключили одни к хомякам, вторые — к смартфону с проводной обратной зарядкой мощностью до 7,5 Вт. Опыт длился 10 минут.

Кадр из видео Honor Источник изображения: Honor

Установку собрали так: каждое из пяти колёс диаметром 30 см через ременную передачу крутило мотор-редуктор, работавший генератором. Ток шёл через выпрямительные диоды на суперконденсатор — диоды обеспечивали нужную полярность независимо от того, в какую сторону крутится колесо, а конденсатор сглаживал скачки. Дальше DC-DC-преобразователь выравнивал напряжение до 5 В и подавал его на зарядку часов через USB. Как объяснил куратор эксперимента, инженер Дмитрий Сулацков, хомяк не держит постоянную скорость: он ускоряется, замедляется и останавливается, а пять колёс вращаются независимо друг от друга, поэтому напряжение на входе всё время скачет.

Через 10 минут часы, заряжавшиеся от хомячьей тяги, показали 1% заряда, а часы, подключеные к смартфону, — 15%. Поскольку хомяков пять, можно сделать вывод, что средний хомяк заряжает часы в 75 раз медленнее смартфона. Однако авторы эксперимента без объяснений принимают 0,02 Вт за мощность хомяка и приходят к другим выводам:

Через 10 минут часы, подключенные к установке с пятью беговыми колесами, показали 1%, а вторая пара — 15%. Смартфон заряжал часы заметно быстрее, однако соотношение 15 к 1 нельзя напрямую переносить на мощность источников. Если принять расчетную мощность одного хомяка за 0,02 Вт, пять животных вместе дают около 0,1 Вт. Обратная зарядка смартфона мощностью до 7,5 Вт превосходит этот показатель примерно в 75 раз. В условном пересчете получается, что для сопоставимой мощности понадобилось бы около 375 одновременно бегущих хомяков. Пресс-релиз Honor

В сообщении не уточняется состояние хомяков, но редакция iXBT.com выражает надежду, что ни один из грызунов во время эксперимента не пострадал.

Дополнено: с редакцией iXBT.com связались авторы эксперимента и заверили, что хомяки всё делали добровольно.