Конкурент белорусскому Belgee X50+. В России стартовали продажи кроссовера Tenet Plus L4 российской сборки — от 2,54 млн рублей

Без полного привода и со 147-сильным мотором

Российский автомобильный бренд Tenet Plus начал продажи городского кроссовера L4. Новинка C-класса предлагается в двух комплектациях по цене от 2,54 млн рублей.

На старте продаж все Tenet Plus L4 оснащаются 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод передний. Водителю доступны три режима движения — «Стандарт», «Эко» и «Спорт».

Базовая комплектация «Стайл» оценена в 2,54 млн рублей. Уже в ней предусмотрена цифровая приборная панель с экраном диагональю 8,8 дюйма и мультимедийная система с 13,2-дюймовым сенсорным дисплеем, поддерживающая Apple CarPlay и Android Auto. За пассивную безопасность отвечают шесть подушек.

Автомобиль получил набор опций, рассчитанных на российский климат — дистанционный запуск двигателя, обогрев передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Старшая комплектация «Элегант» стоит 2,69 млн рублей. В список дополнительного оборудования входят панорамная крыша и система кругового обзора.

Tenet Plus создан в рамках сотрудничества российского холдинга «АГР» и компании Defetoo. L4 стал младшей моделью марки вслед за среднеразмерным кроссовером L6. Обе модели выпускаются в Калуге — на бывшем российском заводе Volkswagen — по полному циклу.