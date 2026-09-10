Российский телескоп «Спектр-М» сможет рассмотреть чёрные дыры в 10 раз лучше

Российская астрономическая обсерватория «Спектр-М» (проект «Миллиметрон») сможет более точно запечатлеть сверхмассивные чёрные дыры в центре Млечного пути и галактики М87, а также сфотографировать ряд пока недоступных для прямых наблюдений чёрных дыр. Об этом рассказал научный сотрудник Астрокосмического центра Физического института им. П. Н. Лебедева РАН (АКЦ ФИАН) Вячеслав Авдеев.

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По его словам, инструмент типа «Миллиметрона» сможет рассмотреть как известные чёрные дыры с гораздо лучшим качеством (примерно в 10), так и несколько чёрных дыр в других галактиках, которые сейчас недоступны телескопу горизонта событий. Напомним, первое изображение сверхмассивной чёрной дыры в галактике М87, а также тени чёрной дыры в Млечном пути телескоп горизонта событий получил в 2019 году. В действительности это не один телескоп, а глобальная сеть радиотелескопов, расположенных в разных точках Земли и объединённых в единую систему.

Чёрные дыры можно обнаружить по движению объектов, например, при наблюдении двойных систем с чёрной дырой. Будет создаваться впечатление, что звезда вращается вокруг какого-то невидимого компактного объекта. Возможно и непосредственное обнаружение чёрных дыр, но оно является относительно новым и достаточно редким способом изучения таких объектов, уточнил учёный.

Запуск космической обсерватории «Спектр-М» для наблюдений за объектами дальнего космоса в миллиметровом и инфракрасном диапазонах планируется в 2035 году. Ожидается, что полученные данные помогут лучше понять происхождение, устройство и эволюцию Вселенной. Предприятие Роскосмоса «Решетнёв» займется созданием космического телескопа для обсерватории. Учёные отмечают, что аналогов российскому проекту в ближайшие годы ни в одной стране мира не появится.