Max усилил защиту от мошенников: ИИ будет выявлять скам, искать фейковые сайты и приложения

Более 2,5 тыс. фишинговых сайтов и вредоносных ресурсов, угрожавших пользователям Max, заблокировали за два месяца

Компания F6 и нацмессенджер Max начали сотрудничество в области защиты пользователей от фишинга, скама и других цифровых угроз. Только за июль и август 2026 года специалисты двух компаний выявили и заблокировали более 2550 внешних ресурсов, которые могли использоваться для обмана пользователей.

Изображение сгенерировано ChatGPT Источник изображения: ChatGPT

Основным инструментом мониторинга стала платформа F6 Digital Risk Protection. Система с помощью технологий искусственного интеллекта автоматически выявляет фишинговые и мошеннические сайты, а также поддельные приложения, которые злоумышленники маскируют под легальное программное обеспечение.

Одной из распространенных схем стали фальшивые страницы авторизации. Мошенники распространяли ссылки на такие сайты и различными способами пытались перенаправить туда пользователей. Введенные на поддельной странице логины, пароли и другие данные могли попасть к злоумышленникам и использоваться для дальнейшего мошенничества или хищения денег.

Выявлением угроз совместно занимаются эксперты F6 и специалисты Центра безопасности Max. При этом мониторинг распространяется именно на внешние ресурсы, расположенные за пределами самой платформы: сайты, приложения и другие площадки, которые используют название, логотип или оформление Max, чтобы выдать себя за официальные сервисы.

В F6 отмечают, что мошенники все чаще включают популярные мессенджеры в свои схемы. Постоянный автоматизированный мониторинг позволяет обнаруживать подобные подделки вскоре после их появления и принимать меры для их блокировки.

Система Digital Risk Protection также отслеживает фальшивые приложения, внешне имитирующие официальное программное обеспечение.