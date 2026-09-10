Российские беспилотники научились ориентироваться без GPS и ГЛОНАСС

Группа компаний «Геоскан» представила систему автономной оптической навигации, позволяющую беспилотникам выполнять полеты при отсутствии спутниковой навигации. Разработка предназначена в том числе для аэрофотосъемки и мониторинга территорий в условиях, когда сигналы GNSS, включая GPS и ГЛОНАСС, недоступны или искажены.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

Вместо координат со спутников беспилотник ориентируется с помощью бортовой камеры. Алгоритм анализирует снимаемую местность и сопоставляет изображения с заранее подготовленной картой признаков, созданной на основе спутниковых снимков. Необходимые данные автоматически загружаются из доступных источников перед выполнением задания.

По словам главы «Геоскана» Алексея Юрецкого, необходимость разработки возникла из-за помех спутниковой навигации, подавления радиосигналов и спуфинга, с которыми компания сталкивается при выполнении полетов. Опытная эксплуатация технологии началась в 2026 году.

Возможности системы продемонстрировали на инженерно-технических соревнованиях Dronosapiens Games ассоциации «Аэронекст». Беспилотник «Геоскан 201» самостоятельно взлетел, прошел заданный маршрут и определял свое местоположение и высоту без ручных корректировок со стороны оператора. По итогам трех дней испытаний разработка заняла первое место в направлении «Автономная навигация».

В компании утверждают, что технология может применяться при полетах протяженностью до сотен километров. Одним из предполагаемых сценариев станет мониторинг больших территорий, где нельзя гарантировать стабильную работу спутниковых навигационных систем.

Сейчас специалисты «Геоскана» работают над следующим этапом развития технологии — оптической навигацией в темное время суток. Для этого систему планируется дополнить тепловизионной камерой, изображения с которой алгоритм сможет использовать для определения положения беспилотника ночью.