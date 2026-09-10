10 тысяч ракет за год или по ракете каждый час — столько собираются запускать в США к 2035 году

План по орбитальным пускам к 2030 году, ранее анонсированный Трмапом, планируется увеличить в 10 раз всего за 5 лет

США планируют резко увеличить количество космических запусков — до 10 тысяч в год к 2035 году. Об этом сообщил министр транспорта США Шон Даффи. Если цель будет достигнута, американские космодромы в среднем будут проводить более 27 запусков в сутки, то есть примерно один старт каждые 53 минуты.

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Для этого Министерство транспорта США намерено запустить новую программу поддержки коммерческой космической отрасли. Она должна упростить регуляторные процедуры, снизить бюрократическую нагрузку на компании и ускорить развитие инфраструктуры, необходимой для многократного увеличения частоты запусков.

«Мы стремимся увеличить ежегодное число [космических] пусков до 10 тыс. к 2035 году», — написал Даффи в социальной сети X.

Новая цель значительно амбициознее предыдущих планов американских властей. 21 августа президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предусматривающий увеличение числа космических запусков до 1000 в год к 2030 году. Теперь власти рассчитывают всего за пять последующих лет увеличить этот показатель еще в десять раз — до 10 тысяч запусков ежегодно.

Для такой частоты потребуется существенно расширить возможности космодромов и стартовых комплексов, а также модернизировать сопутствующую инфраструктуру. Одним из ключевых условий станет широкое применение многоразовых ракетных систем, способных быстро возвращаться к новым запускам.

При этом конкретные механизмы реализации программы и объем необходимого финансирования пока не раскрыты.