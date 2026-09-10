Стартовало производство новой версии кроссовера Belgee X50

Автомобильный бренд Belgee объявил о запуске в производство новой версии модели Belgee X50 — её уже выпускают под Борисовом. На белорусском рынке обновлённый кроссовер поступит в продажу уже 17 сентября. Модель получила обновлённый интерьер, а также сочетание атмосферного мотора с классической коробкой-автоматом.

Атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра у Belgee X50 такой же, как у городского седана BELGEE S50. Мощность мотора составляет 122 л.с. при 6 300 об/мин, а максимальный крутящий момент в 152 Н·м доступен в диапазоне от 4000 до 5000 об/мин. Двигатель работает в связке с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, расход бензина в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 км.

Внешне кроссовер отличает обновлённый задний бампер, скрытое оформление выхлопной системы и лаконичный дизайн передней части. Из головной оптики – галогеновые фары ближнего и дальнего света, а сзади – светодиодные комбинированные фонари. Также новинка выделяется отсутствием хромированной окантовки стёкол на боковых дверях. Будет доступна одна комплектация Standard с 16-дюймовыми дисками из алюминиевого сплава.

Новая версия Belgee X50 представлена четырьмя цветами кузова: белый, серебристый металлик, серый металлик и голубой металлик. О сроках выпуска на российском рынке и стоимости пока не сообщается, но уже можно оставить заявку на сайте российского представительства Belgee.