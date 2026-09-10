«У нас есть хорошие новости: мы получили LPCAMM2 по более низкой цене». Framework снизила цены на свои ноутбуки

Компания Framework с самого начала текущего кризиса памяти каждый раз открыто предупреждала о росте цен на свои ноутбуки из-за дорожающей памяти. Теперь же она совершила и вовсе уникальный поступок в текущих реалиях: снизила цены, потому что смогла найти более дешёвую память.

Компания, как и ранее, опубликовала запись у себя на сайте, но в прошлые разы речь всегда шла об очередном росте цен, теперь же всё наоборот.

После нашего обновления в июле, когда рост цен поставщиков вынудил нас скорректировать конфигурации памяти и цены, наша команда по управлению цепочкой поставок постоянно работает над поиском дополнительных запасов по более выгодным ценам. У нас есть хорошие новости: недавно мы получили ограниченное количество модулей памяти Micron LPCAMM2 объемом 32 ГБ и 64 ГБ по более низкой цене. Мы стремимся передавать сэкономленные средства клиентам везде, где это возможно, и обеспечивать максимальную доступность компьютеров в нынешних условиях, поэтому мы вводим снижение цен как на уже отгруженные товары, так и на часть товаров, находящихся в процессе предварительного заказа. Хотя эти новые цены остаются выше нашего первоначального базового уровня для запуска предварительных заказов, они ниже, чем последнее обновление цен, которое определило текущие цены для новых предварительных заказов. Framework

Ограниченный запас означает, что более низкие цены, вероятно, сохранятся лишь некоторое время. Хотя нельзя исключать, что компании удастся снова найти более доступную память.