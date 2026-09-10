8050 мАч, 100 Вт, 200 Мп, звук Bose, IP69 и самая высокая производительность в линейке: в России вышли флагманы Poco F9 Ultra и F9 Pro — от 67 тыс. рублей

У F9 Ultra есть динамическая подсветка и звук формата 2.1

Бренд Poco представил в России флагманские смартфоны F9 Ultra и F9 Pro. Цены начинаются с 67 тыс. рублей за F9 Pro и 75 тыс. рублей за F9 Ultra.

Старшая модель F9 Ultra работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5. По данным Poco, в AnTuTu смартфон набирает 4,165 млн баллов — максимум среди всех устройств линейки Poco. Обе новинки получили дополнительный чип VisionBoost D8, который отвечает за обработку изображения и способен повышать частоту кадров в поддерживаемых играх до 185 кадров/с. За охлаждение отвечает система 3D IceLoop.

F9 Ultra оснащен 6,9-дюймовым экраном AMOLED, а F9 Pro — 6,59-дюймовой панелью. Частота обновления у обеих моделей достигает 185 Гц. Максимальная яркость составляет 4500 нит. В дисплеях используется новый люминесцентный материал M11 и полноценная RGB-структура субпикселей.

У F9 Ultra есть динамическая подсветка задней панели, которая реагирует на звонки, уведомления, музыку и происходящее в играх.

F9 Ultra получил стереодинамики и отдельный сабвуфер, F9 Pro оснащен двумя динамиками. Обе модели получили настройку звука от Bose.

F9 Ultra получил кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8050 мАч — крупнейший в истории F-серии. Poco заявляет до двух дней работы без подзарядки. Емкость батареи F9 Pro составляет 6330 мАч. Обе модели поддерживают проводную зарядку HyperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку на 50 Вт. Есть и реверсивная зарядка: до 27 Вт по кабелю и до 22,5 Вт без проводов.

Впервые в смартфонах Poco в основных камерах используются 200-мегапиксельные сенсоры. В F9 Ultra есть и перикопный объектив с 5-кратным оптическим зумом, также предусмотрен 20-кратный AI Ultra Zoom.

F9 Pro вместо перископного модуля получил 50-мегапиксельную телефотокамеру с 2,5-кратным оптическим зумом. Минимальная дистанция фокусировки составляет 10 см, поэтому камеру можно использовать для макросъемки. Фронтальные камеры обеих моделей имеют разрешение 32 Мп.

В России Poco F9 Ultra доступен в темно-вишневом и черном цветах. Версия 12/256 ГБ стоит от 75 тыс. рублей, а 16/512 ГБ — от 85 тыс. рублей. F9 Pro предлагается в белом, зеленом и черном цветах: цена конфигурации 12/256 ГБ — 67 тыс. рублей, а 12/512 ГБ — 73 тыс. рублей.