Можно будет запустить даже на GTX 1070, но с апскейлером. Опбуликованы системные требования игры CONTROL Resonant

Студия Remedy опубликовала расширенные системные требования грядущей игры CONTROL Resonant, которая выйдет в конце месяца. Игра получилась достаточно требовательной, но при низких настройках пойдёт и на весьма старых ПК.

В минимальных требованиях указаны видеокарты GTX 1070 и RX 5600 XT, а в средних уже RTX 3060 Ti/RX 6700 XT. Это требования без активации трассировки лучей. С трассировкой в минимальных значится уже RTX 2060, рекомендованные включают RTX 4070 Ti либо RX 9070, ну а в максимальных нужна RTX 5080, но тут уже можно будет включить трассировку пути.

При этом абсолютно во всех режимах должен быть включён апскейлер, и Remedy прямо указывает его настройки. При этом упоминает, что генераторы кадров в этом случае не нужны.

Напомним, CONTROL Resonant, как и предыдущие игры студии, основана на собственном движке Northlight Engine. Прошлой игрой на нём была Alan Wake 2, и она до сих пор остаётся весьма требовательной.

Игра выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S уже 24 сентября.